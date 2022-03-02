Denizli'de karısının otomobilini benzin döküp kundakladığı öne sürülen kişi aranıyor - Haberler

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Denizli'de karısının otomobilini benzin döküp kundakladığı öne sürülen kişi aranıyor

AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de karısının otomobilini benzin döküp kundakladığı öne sürülen kişi aranıyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aralarında boşanma davası bulunan karısının otomobilini kundakladığı iddia edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aralarında boşanma davası bulunan karısının otomobilini kundakladığı iddia edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1200 Evler Mahallesi'nde A.C'ye (28) ait otomobilin, 20 Şubat'ta benzin dökülerek yakıldığı iddiasına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Polis, görüntülerde elinde bidon, yüzünde medikal maske, başında eşarp ve üzerinde kadın kıyafetleri bulunan bir kişiyi belirledi.

Bu kişinin, A.C'nin boşanma aşamasında olduğu ve tanınmamak için kadın kıyafetleri giymiş F.C. olabileceği öne sürüldü.

F.C'nin, yakalanması çalışma başlatıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Merkezefendi, Denizli, Benzin, Güncel, Haberler

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