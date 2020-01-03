Denizli'de karısını boğazından bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor

03.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:52

Denizli'de, eşi Hafize Kurban'ı boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Uğur Kurban hakkında açılan davada dinlenen maktulün babası, sanığın cinayeti iki çocuğunun önünde işlediğini söyledi.

Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tasarlayarak eşini kasten öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Uğur Kurban (23) ile Hafize Kurban'ın babası Mustafa, annesi Huriye, kız kardeşi Hacer Balık ile diğer kız kardeşi Habibe Pelit ve avukatları katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşma öncesi adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Baba Mustafa Balık, olaydan 4 gün önce de Uğur Kurban'ın kızının boğazını sıkıp yumruk attığını, saldırmak için eline bıçak aldığını, bu sırada kaçan kızını başvuru yaptığı Kınıklı Polis Merkezinden aldığını anlattı.

Olaydan bir gün önce evine gelip konuştukları Uğur Kurban'ı babası ve kardeşinin kolundan tutup götürdüğünü ifade eden Balık, ertesi gün kızının yaşadığı evi boşlattıkları sırada sanığın tekrar geldiğini kaydetti.

Balık, "Evden eşyaları alıp temizlik yaparken Uğur Kurban evin önüne geldi. Odada yarım saat konuştular. Daha sonra dışarıda konuşmayı teklif ettiler. Evde konuşmalarını söyledim. Kızım 'Baba ben ailemi kurtarmak istiyorum' dedi. Oğlunu kucağına alarak dışarı çıktılar. Uğur, çocuğu bırakmasını söyledi. Fakat kızım bırakmadı. 5 dakika geçmedi. Çığlık sesleri duyduk. Olay yerine, yanına gittiğimizde kızım kanlar içinde 'kurtarın, yaşamak istiyorum' diyordu. Diğer çocuğu da bu sırada olay yerine geldi. Sanık, iki çocuğu önünde kızımı katletmiştir. Cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

"Aile içi meselelerin duyulmasını istemedi"

Hafize Kurban'ın annesi Huriye Balık da gözyaşları içinde verdiği ifadede kızının olay günü sanık ile dışarı çıkmasını istemediklerini ancak kendilerini "Ben yuvamı kurtarmak istiyorum, yuvam yıkılmasın" diyerek ikna ettiğini belirtti.

Anne Balık, "Dışarı çıktıktan 5 dakika sonra sokaktan çığlık sesleri geldi. Koşarak baktık, kızımın şah damarından kanlar akıyordu, tülbentle tampon yapmaya çalıştım. Kızımı hunharca ve tasarlayarak öldürdüğü için şikayetçiyim. Olay sırasında annelerini kanlar içinde gören torunlarım aşırı derecede etkilendiler, şu an psikolojik tedavi görüyorlar." ifadelerini kullandı.

Hafize Kurban'ın ablası Hacer Balık ve kardeşi Habibe Pelit de sanığın kardeşlerini tasarlayarak kasten öldürdüğünü, cezalandırılmasını istediklerini dile getirdi.

Duruşmada Mahkeme Başkanı, sanığa maktulün görüşmelerini izlediği ve kaydettiği telefondaki kayıtları neden sildiğini ve telefonu sattığını sordu. Sanık Kurban, telefonun kendi üzerine kayıtlı olduğunu, satmadığını, yengesine verdiğini, telefondaki kayıtları aldığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tanıklar ve avukatların dinlenmesi için duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.

Öte yandan duruşmayı izlemek için Denizli Adliyesine gelen bazı sivil toplum kuruluşları, basın açıklaması yaptı.

Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Kurban tarafından boğazından bıçaklanan 23 yaşındaki Hafize Kurban, 5 Eylül'de hayatını kaybetmiş, eşi tutuklanmıştı.

Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, "eşi kasten tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, cinayetten birkaç gün önceki darp nedeniyle "eşi kasten yaralama" suçlamasıyla 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar, eşinin cep telefonundaki görüşmeleri izlediği ve kaydettiği gerekçesiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal"den 1 yıldan 3 yıla kadar ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamasıyla da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA