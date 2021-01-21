Denizli'de kargodan aldığı pakette uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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Denizli'de kargodan aldığı pakette uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

21.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:54
Denizli'de kargodan aldığı pakette uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Denizli'de kargodan aldığı pakette uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Denizli'de kargodan aldığı pakette uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kargo şirketinden aldığı paketle aracına binen bir şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Zanlının teslim aldığı paketten çıkan radyo panelinin arkasına gizlenmiş halde 930 gram metamfetamin ile 1 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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