Denizli'de kargo aracı süsü verilmiş kamyonetle kaçak akaryakıt satan şüpheli yakalandı - Haberler
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Denizli'de kargo aracı süsü verilmiş kamyonetle kaçak akaryakıt satan şüpheli yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de kargo aracı süsü verilmiş kamyonetle kaçak akaryakıt satan şüpheli yakalandı

Denizli'de kargo aracı şeklinde giydirilmiş kapalı kasa kamyonetle kaçak akaryakıt sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de kargo aracı şeklinde giydirilmiş kapalı kasa kamyonetle kaçak akaryakıt sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt temin ederek sattığı tespit edilen zanlıyı takibe aldı.

Zanlının kargo aracı şeklinde, üzerinde bir kargo firmasının logosunu taşıyan kamyoneti ekiplerce durduruldu. Kamyonetin kasasında plastik tanklar içinde 2 ton 800 litre kaçak akaryakıt olduğu, ayrıca kamyonetin arkasına akaryakıt satışı için düzenek kurulduğu tespit edildi.

Sürücü D.B. gözaltına alındı.

Denizli'de kargo aracı süsü verilmiş kamyonetle kaçak akaryakıt satan şüpheli yakalandı

Denizli'de kargo aracı süsü verilmiş kamyonetle kaçak akaryakıt satan şüpheli yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Denizli'de kargo aracı süsü verilmiş kamyonetle kaçak akaryakıt satan şüpheli yakalandı - Haberler
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