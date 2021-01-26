Denizli'de karantinadaki yaşlı kadın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslı olduğu için karantinada olan yaşlı kadın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.