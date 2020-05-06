Denizli'de karantina süresi sona eren 349 kişi, evlerine uğurlandı

HOLLANDA'dan gelen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında, Denizli'deki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 349 kişi, 14 günlük sürenin tamamlanmasının ardından memleketlerine gönderildi.

HOLLANDA'dan gelen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında, Denizli'deki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 349 kişi, 14 günlük sürenin tamamlanmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla yurt dışındaki vatandaşların tahliye çalışmaları kapsamında Hollanda'dan Türkiye'ye getirilen ve Pamukkale ilçesi Vatan Caddesi'ndeki Prof. Dr. Cevat Akşit Öğrenci Yurdu'nda gözetim altına alınan 349 kişi, 14 günlük karantina sürelerini tamamladı. Yurt binası önünde ateşleri ölçülen vatandaşlar, sosyal mesafeye uygun şekilde otobüslerine bindirildi. AFAD'ın koordinasyonuyla araçlara alınan vatandaşlar, alkışlar eşliğinde memleketlerine gönderilmek üzere yurttan ayrıldı.

Kaynak: DHA