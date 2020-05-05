Denizli'de karantina süresi dolan 168 kişi evlerine uğurlandı
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Denizli'de karantina süresi dolan 168 kişi evlerine uğurlandı

Denizli'de karantina süresi dolan 168 kişi evlerine uğurlandı
05.05.2020 00:49 | Son Güncelleme: 05.05.2020 00:51

Suudi Arabistan'dan gelen ve Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 168 kişi memleketlerine gönderildi.

Suudi Arabistan'dan gelen ve Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 168 kişi memleketlerine gönderildi.

Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İbn-i Haldun Yurdu'na 14 günlük karantina süresini dolduran vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda sosyal mesafeye uygun şekilde otobüslerine bindirildi.

Karantina süresini tamamladıktan sonra kaldığı yurttan ayrılan Onur Culha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantinayı mutlu şekilde geçirdiklerini belirterek "Bu süreçte destek olanlara teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bu zor süreçte yanımızda oldu. Yurtta çok iyi zaman geçirdik." dedi. Taner Sapan da karantina sürecinin güzel geçtiğini söyleyerek yetkililere teşekkür etti.

Karantina süresini doldurarak yurttan çıkış yapan Onur Özkan da "Allah devletimize zeval vermesin" diyerek otobüse bindi.

Abdullah Koç da yurt görevlilerinin kendilerine çok güzel baktığını ifade etti.

Polis araçları, karantina süreleri biten vatandaşları taşıyan otobüslere kent çıkışına kadar eşlik etti.

Denizli'de karantina süresi dolan 168 kişi evlerine uğurlandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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