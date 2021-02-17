Denizli'de kar yağışı yaşamı etkiledi, 1 ilçede eğitime ara verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizli'de kar yağışı yaşamı etkiledi, 1 ilçede eğitime ara verildi

17.02.2021 03:11 | Son Güncelleme: 17.02.2021 03:15
Denizli'de kar yağışı yaşamı etkiledi, 1 ilçede eğitime ara verildi

DENİZLİ'nin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

DENİZLİ'nin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunda tipiyle birlikte kar yağışı görüş mesafesini düşürdü, sürücülere zor anlar yaşattı. Polis ekipleri karayolunda aksamaların yaşanmaması için yoğun çaba sarf etti. Çameli ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Çameli, Beyağaç, Acıpayam, Serinhisar ve Pamukkale ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Belediye ekipleri kırsal mahalle yollarını temizlemek için çalışmalarını sürdürürken, Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunda da kar etkisini tipiyle gösterdi. Cankurtaran mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle aralarında TIR'larında da bulunduğu çok sayıda araç yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece boyunca karayolunda denetimler yaparak zincirsiz araçların geçişine izin vermedi, yolda kalan araçların kaldırılmasını sağladı. Ayrıca karayolunda gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması aralıksız devam etti.

ÇAMELİ İLÇESİNDEN EĞİTİME KAR TATİLİ

Çameli ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle kırsalda bulunan Yaylapınar, Arıkaya, Gökçeyaka ve Elmalı mahallelerindeki okullarda çarşamba olmak üzere bir gün süreyle eğitime ara verildi. İlçede engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacağı belirtildi. 


Denizli'de kar yağışı yaşamı etkiledi, 1 ilçede eğitime ara verildi
Denizli'de kar yağışı yaşamı etkiledi, 1 ilçede eğitime ara verildi
Denizli'de kar yağışı yaşamı etkiledi, 1 ilçede eğitime ara verildi
Denizli'de kar yağışı yaşamı etkiledi, 1 ilçede eğitime ara verildi
Denizli'de kar yağışı yaşamı etkiledi, 1 ilçede eğitime ara verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Hulusi Akar Osman Kavala Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Müge Anlı Oğuzhan Koç Meghan Markle
Spor Ersun Yanal Deniz Türüç Osman Özköylü Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Milli Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de kar yağışı yaşamı etkiledi, 1 ilçede eğitime ara verildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 03:16:03. #1.15#
title