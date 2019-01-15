Denizli'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Denizli-Antalya karayolunda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafik kazaları meydana geldi.

Suriyeli Ahmed Aiman idaresindeki 63 MF 044 plakalı kamyonet Denizli-Antalya kara yolunun 1150 rakımlı Kazıkbeli Geçidi'nde yoldaki buzlanma nedeniyle önünde seyreden Ahmet Kundakçı'nın kullandığı 20 B 9029 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Şarampole kayarak durabilen otomobil polis ve karayolları ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Bu arada otomobilde bulunan Gülizar Kundakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, karlı yolda ilerledikleri sırada arkadan gelen bir aracın çarptığını ifade ederek "Otomobilimizi kurtaran görevlilere teşekkür ederim." dedi. Çok korktuğunu belirten Kundakçı, eşinin kullandığı araca tekrar binmek istemeyince polis ekibi tarafından evine götürüldü.

Kazaya karışan minibüsün Suriye uyruklu sürücüsü Aiman ise İzmir'den Antalya'daki yakınlarının cenazesine gittiklerini, kar ve buzlanma nedeniyle kaza yaptıklarını söyledi.

- Araçlar yollarda kaldı

Karayolundaki kar ve tipi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yolda kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı.

Tır sürücüsü Çoşkun Akça yoğun kar nedeniyle yolda kaldıklarını ve yolun açılmasını beklediklerini ifade etti.

Kamyon sürücüsü Harun Kaymaz ise aniden bastıran tipi nedeniyle hareket edemediklerini anlattı.

Otomobili kayarak yoldan çıkan Ali Tozlu, çekici beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA