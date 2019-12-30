Denizli'de kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

30.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:24

Denizli'de kentin en yüksek kesimlerinden biri olan Cankurtaran'da yağan kar yağışı sonrası Denizli-Antalya kara yolunda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için yoğun uğraş verdi.



Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gecenin ilerleyen saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Dün geceden bu yana yolda sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için yoğun uğraş verdi. Kar yağışı yolun özellikle 20 kilometrelik kısmında etkisini yoğun bir şekilde gösterdi. Yolu kullanan sürücüler görüş mesafesinin düşük olmasından dolayı zaman zaman zor anlar yaşadı.



Bölge Trafik Müdürlüğüne bağlı ekipler de yolda sürekli devriye gezerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermedi.



Öte yandan, kar yağışı bölgede kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar altında kalan ağaçlar seyri doyumsuz manzaralar oluşturdu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA