Denizli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Denizli-antalya karayolunun açık kalması için karayolları ve trafik ekipleri hummalı bir çalışma başlattı

DENİZLİ - Denizli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yağış özellikle Denizli-Antalya karayolunu kullanan sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşamasına neden oldu. Karayolları ve trafik ekipleri yolun açık kalması için hummalı bir çalışma başlattı.

Kentte olumsuz hava koşulları gün boyu devam ederken, gün içerisinde olduğu gibi akşam saatlerinde de Denizli-Antalya karayolu başta olmak üzere Denizli-Ankara karayolunda da sürücüler kardan dolayı trafikte zor anlar yaşadı. Kara yağışına sisli havada etkilenince Denizli-Antalya karayolunun Cankurtaran mevkisinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Zeminde kar tutması üzerine karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Karayolları ekipleri polis araçları da eskortluk yaparak çalışmalar esnasında trafik güvenliğini sağladı. Bir küreme aracının arkasında bulunan tuz serpme aparatı arıza yapınca ekipler makinanın çalışması için kar altında yoğun uğraş verdi. Aparatın tamiratının yapılması ile kar küreme aracı çalışmasına kaldığı yerdne devam etti. Cankurtaran bölgesinde bir zincir satıcısı ise özellikle araçlarında kar lastiği olmayan sürücülere hizmet vererek araçlarına zincir de taktı.

Trafik ekipleri zaman zaman yolun belirli bir kısmından sonra çekici ve tırların geçişlerine de izin vermedi. Karayolunu kullanan sürücülerin ise çoğunlukta hız yapmadıkları ve trafikte yavaş seyir ettikleri gözlendi.

Bölgede kar yağışı devam ettiği sürece karayolalrı ve trafik ekiplerinin sürekli devriye halinde olacağı ve yolun kapanmaması, açık kalması için uğraş verecekleri öğrenildi.

Kaynak: İHA