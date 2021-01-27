Denizli'de kar yağışı etkili oluyor
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Denizli'de kar yağışı etkili oluyor

27.01.2021 23:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 00:03
Denizli'de kar yağışı etkili oluyor

Denizli'nin yüksek rakımlı bölgelerindeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Denizli'nin yüksek rakımlı bölgelerindeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kenti Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Araçlarda kar lastiği ve zincir kontrolü yapan trafik ekipleri, hava muhalefeti nedeniyle ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri, söz konusu güzergah boyunca aralıklarla tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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