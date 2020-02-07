Denizli'de kar yağışı dolayısıyla 2 ilçede eğitime ara verildi
Haberler » Güncel » Denizli'de kar yağışı dolayısıyla 2 ilçede eğitime ara verildi - Haber

Denizli'de kar yağışı dolayısıyla 2 ilçede eğitime ara verildi

Denizli'nin Çal ve Çameli ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

07.02.2020 08:08 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:08
Denizli'de kar yağışı dolayısıyla 2 ilçede eğitime ara verildi

'nin ve ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.


Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Çameli ve Çal ilçesi genelinde 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini kaydedildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler