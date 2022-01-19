Denizli'de kar nedeniyle 11 ilçede eğitime ara verildi - Haberler
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Denizli'de kar nedeniyle 11 ilçede eğitime ara verildi

Denizli'de kar nedeniyle 11 ilçede eğitime ara verildi
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de yoğun kar nedeniyle Çameli, Babadağ ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak ve Çivril ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi.

BABADAĞ, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de yoğun kar nedeniyle Çameli, Babadağ ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak ve Çivril ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, 19 Ocak Çarşamba günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çameli, Babadağ, Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak ve Çivril ilçelerinde ise yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi. Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri

Bekilli, Babadağ, Denizli, kar, Güncel, Haber

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