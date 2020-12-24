Kapalı durumdaki restoranın klimasının dış ünitesi çalındı
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Kapalı durumdaki restoranın klimasının dış ünitesi çalındı

24.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:46

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı durumda olan içkili restoranın klimasının dış ünitesi, çalındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı durumda olan içkili restoranın klimasının dış ünitesi, çalındı.

Sümer Mahallesi'ndeki restoranın sahibi Rahmi Em, gündüz saatlerinde yapılan hırsızlık olayına ilişkin polise başvurdu.

Rahmi Em, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir hafta önce hırsızların klima ünitesini çalma girişiminde bulunduğunu, çevredekileri görünce üniteyi bırakıp kaçtıklarını aktardı.

Rahmi Em, "Burada başka işletmeler de var. Fakat sadece benim iş yerime gelmeleri ve ikinci kez böyle bir işe girişmeleri beni tedirgin etti. Bunu yapanların yakalanmasını istiyorum." dedi.

Hırsızlık olayı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde hırsızların dış üniteyi söküp hafif ticari araca yüklemeleri yer alıyor.

Kapalı durumdaki restoranın klimasının dış ünitesi çalındı
Kapalı durumdaki restoranın klimasının dış ünitesi çalındı
Kapalı durumdaki restoranın klimasının dış ünitesi çalındı
Kapalı durumdaki restoranın klimasının dış ünitesi çalındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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