Denizli'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bağbaşı Mahallesi Pazar Caddesi'nde Süleyman Koçer yönetimindeki 20 AJP 77 plakalı kamyonet, Ayşe Çulha idaresindeki 20 ADT 172 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Koçer ile Çulha yaralandı.

Yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hamile olduğu öğrenilen Çulha ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA