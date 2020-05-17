Denizli'de kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Denizli'de kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Denizli'de kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
17.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:16

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Figen Çankaya'nın kullandığı 20 RP 663 plakalı otomobil, Bedri Gül yönetimindeki 20 ZT 460 plakalı kamyonetle Sümer Kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu devrilen otomobilin sürücüsü Çankaya ile aynı araçta bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı, kamyonet sürücüsü Gül, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza yapan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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