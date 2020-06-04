Denizli'de kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.
04.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:17
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.
Kuşpınar Mahallesi'nde İ.A idaresindeki 20 ADJ 209 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ünkan Urgancı'ya (28) çarptı.
Kazada yaralanan Urgancı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Urgancı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde yolun karşısında geçmeye çalışan Ünkan Urgancı'ya kamyonetin çarpması ve Urgancı'nın yola doğru savrularak düşmesi yer alıyor.
Kaynak: AA