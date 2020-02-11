Denizli'de kamyonet kazasında 4 kişi yaralandı
Denizli'nin Çameli ilçesinde, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çameli ilçesinde, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ahmet Eker yönetimindeki 48 HF 447 plakalı kamyonet, Kirazlıyayla Mahallesi yakınlarında yoldaki buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü Eker ile araçtaki Bahri Taşgın, Ramazan Taşgın ve Mustafa Gümüş, 112 Acil Servis ekiplerince Çameli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.