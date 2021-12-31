Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Gökhan İşbakan (31) idaresindeki 20 ABU 753 plakalı motosiklet, Akhan Mahallesi Ankara Bulvarı'nda, Tuncay K'nin kullandığı 20 P 1118 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü İşbakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İşbakan'ın cesedi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kamyon sürücüsü Tuncay K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İşbakan'ın kazadan yaklaşık 10 dakika önce arkasında seyahat eden babası Turgut İşbakan'ı yolda düşürdüğü ve bu kişinin Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.