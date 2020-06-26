Denizli'de kamu düzeni ve sağlını bozan 16 yabancı sınır dışı edildi
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Denizli'de kamu düzeni ve sağlını bozan 16 yabancı sınır dışı edildi

Denizli'de, kamu düzeni ve sağlığını tehdit ettikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 yabancı uyruklu şüpheli, sınır dışı edildi.

Denizli'de kamu düzeni ve sağlını bozan 16 yabancı sınır dışı edildi
26.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:44

Denizli'de, kamu düzeni ve sağlığını tehdit ettikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 yabancı uyruklu şüpheli, sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde suçu işleyen, geçimini meşru olmayan yollardan sağlayan ve bu sebeple kamu düzeni veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancı uyruklu şahısların ülkeden çıkarılması amacıyla operasyon düzenledi. Bu sabah erken saatlerde adli makamlardan alınan arama karalarına istinaden eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda 16 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birisinin 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan arandığı tespit edildi.

Yakalanan 16 yabancı uyruklu şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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