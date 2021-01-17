Denizli'de kalp rahatsızlığı bulunan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Denizli'de kalp rahatsızlığı bulunan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

17.01.2021 20:31 | Son Güncelleme: 17.01.2021 20:34
Denizli'de kalp rahatsızlığı bulunan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Denizli'nin Çameli ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan çocuk yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan çocuk yaşamını yitirdi.

Kolak Mahallesi'nde dedesinin evinde oynarken fenalaşan Emir Seyit Ata (4), olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince götürüldüğü Çameli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğuştan kalp rahatsızlığı bulunduğu ve birkaç kez ameliyat edildiği belirtilen çocuğun cenazesi yarın mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Emir Seyit Ata'nın annesi, babası ve kardeşiyle Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşadığı, ailenin büyüklerini ziyaret etmek üzere birkaç gün önce Çameli'ne geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Demet Şener Aleyna Tilki Serdar Ortaç Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Mesut Özil Mustafa Yumlu Emre Taşdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İznik Bursa İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de kalp rahatsızlığı bulunan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 20:36:32. #1.15#
title