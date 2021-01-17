Denizli'de kalp rahatsızlığı bulunan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Denizli'nin Çameli ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan çocuk yaşamını yitirdi.

Kolak Mahallesi'nde dedesinin evinde oynarken fenalaşan Emir Seyit Ata (4), olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince götürüldüğü Çameli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğuştan kalp rahatsızlığı bulunduğu ve birkaç kez ameliyat edildiği belirtilen çocuğun cenazesi yarın mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Emir Seyit Ata'nın annesi, babası ve kardeşiyle Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşadığı, ailenin büyüklerini ziyaret etmek üzere birkaç gün önce Çameli'ne geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek