Denizli'de kağıt geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde atık kağıtların dönüştürüldüğü tesiste çıkan yangın söndürüldü.
03.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:58
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde atık kağıtların dönüştürüldüğü tesiste çıkan yangın söndürüldü.
Akhan Mahallesi 104 Sokak üzerinde bulunan kağıt atıkların toplandığı özel bir firmaya ait geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Atıkların tasnif edildiği bahçe bölümünde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü.
Kaynak: AA