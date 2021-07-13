DENİZLİ'DE KADINLARA ÖZEL PROJE
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DENİZLİ'DE KADINLARA ÖZEL PROJE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler (BM) iş birliğinde kadınlar için başlatılan aşçı çıraklığı kursunun 2'inci eğitim dönemi tamamlandı.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler (BM) iş birliğinde kadınlar için başlatılan aşçı çıraklığı kursunun 2'inci eğitim dönemi tamamlandı. Yerinde Öğreniyoruz Projesi ile 18 kadın daha sertifikalarını aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi ortaklığında 2019 yılında kadınlara özel başlatılan Yerinde Öğreniyoruz Projesi'ni başlattı. Bu kapsamda Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi'nde kurulan gastronomi mutfağında başlatılan aşçı çıraklığı kursu 2'inci dönem mezunlarını verdi. Mezuniyet programına Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ve kursiyerler katıldı.

'TÜRK KADINI BECERİKLİDİR'

Yerinde Öğreniyoruz Projesi ile kadınlara büyük kolaylıklar sağlanacağına dikkati çeken Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, "Şu an içerisinde bulunduğumuz tesis, Türkiye ve Denizli'deki kadın kardeşlerimize en iyi eğitimin verilebileceği mutfaklardan biri. Bugün 2'inci kurs dönemimizi tamamlamış olduk. Türk kadını beceriklidir. Bu projeyi yaparken de amacımız, bilgilerinizi güncellemenin yanı sıra farklı yemek kültürlerini de öğrenerek daha büyük ölçekte yemek yapabilmeyi sağlamaktı. Ayrıca kadınlarımıza istihdam alanı oluşturmak anlamında bu kursu düzenledik" diye konuştu.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLANACAK

Eğitim sonunda istihdam olanakları için de çalıştıklarını kaydeden Değirmenci, "Bu kurs ile sanayi şehri olan ilimizde Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Sanayi Odamız, Ticaret Odamız ve Ticaret Borsamızla birlikte Denizli'deki işletmelerde, fabrikalarda, sanayi tesislerinde aşçılık konusunda bir ihtiyaç olduğunda kursumuzdan yararlanan hanım kardeşlerimiz istihdam edilsin istiyoruz. Belgelerini alan kursiyerlerimizin isimlerini kurumlarımızla paylaşarak istihdam edilmelerine yardımcı olmak istiyoruz. İnşallah daha mutlu ve daha güzel günlere hep beraber kavuşuruz" dedi.

DENİZLİ'DE KADINLARA ÖZEL PROJE
DENİZLİ'DE KADINLARA ÖZEL PROJE
DENİZLİ'DE KADINLARA ÖZEL PROJE
DENİZLİ'DE KADINLARA ÖZEL PROJE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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