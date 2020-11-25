Denizli'de kadınlar, kadına yönelik şiddetle mücadele için bir araya geldiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizli'de kadınlar, kadına yönelik şiddetle mücadele için bir araya geldiler

25.11.2020 20:37 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:44

Denizli'de kadınlar, kadına yönelik şiddetle mücadele için bir araya geldiler 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Denizli'de de etkinlik gerçekleştirildi Denizli'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlar bir araya...

Denizli'de kadınlar, kadına yönelik şiddetle mücadele için bir araya geldiler

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Denizli'de de etkinlik gerçekleştirildi

DENİZLİ - Denizli'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlar bir araya gelerek, kadına yönelik şiddete karşı sloganlar söyleyerek etkinlik gerçekleştirdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlık eleştiriler sonrası test politikasını değiştirdi! Korona tablosuna yeni veri
Bakanlık eleştiriler sonrası test politikasını değiştirdi! Korona tablosuna yeni veri
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Denizli'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu ile katılımcı kadınlar tarafından sloganlar ve pankartlarla korona virüs tedbirleri kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı sloganlar eşliğinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Candoğan Parkı önünde bir araya gelen kadınlar adına açıklamada bulunan Ebru Koç Acar, kadınlar bugün dünyanın dört yanında eşitsizliği, yoksulluğu, savaşları ve şiddeti üreten erkek egemen kapitalizme karşı isyanı meydanlara taşımak olduğunu belirtti.

"Kadınlar bugün dünyanın dört yanında"

Acar, "Biz kadınlar bugün dünyanın dört yanında eşitsizliği, yoksulluğu, savaşları ve şiddeti üreten erkek egemen kapitalizme karşı isyanımızı meydanlara taşımak, kadın dayanışmasının sınırları aşan gücüyle buluşmak ve itirazlarımızı hep birlikte daha fazla duyurmak için yine alanlardayız. Dünya genelinde her gün en az 137 kadın, en yakınındaki erkekler tarafından öldürülüyor. Her üç kadından biri yakın aile fertlerinden biri ya da eski eşi tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor. Her yıl 12 milyon kız çocuğu zorla evlendiriliyor ve milyonlarca kadın sıradanlaştırılan erkek şiddeti tehdidiyle yaşamaya zorlanmaya devam ediyor" dedi.

"Mücadeleyi büyütürsek kazanacağımızı biliyoruz ve vazgeçmiyoruz"

Acar, "Şiddeti önlemenin yolu İstanbul sözleşmesinin tüm maddeleriyle birlikte hayata geçirilmesinden, caydırıcı yargı kararlarından, yeterli sayıda sığınma evinin açılmasından geçer. Tüm bunların hayata geçirilmesinin tek yolu da kadın mücadelesinden ve kadın dayanışmasından geçer. Bugün çok daha güçlü ve çok daha örgütlü olarak hayatlarımıza ve haklarımıza sahip çıkıyor ve yaşamlarımızı savunmak için sokaklara çıkıyoruz. Hakkımız olanı ancak sokaklarda olarak alacağımızı, evde, işte, sokakta, cezaevinde, okulda ve yaşadığımız her yerde mücadeleyi büyütürsek kazanacağımızı biliyoruz ve vazgeçmiyoruz" diye konuştu.

Denizli'de kadınlar, kadına yönelik şiddetle mücadele için bir araya geldiler
Denizli'de kadınlar, kadına yönelik şiddetle mücadele için bir araya geldiler
Denizli'de kadınlar, kadına yönelik şiddetle mücadele için bir araya geldiler
Denizli'de kadınlar, kadına yönelik şiddetle mücadele için bir araya geldiler
Denizli'de kadınlar, kadına yönelik şiddetle mücadele için bir araya geldiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ

İlgili Haberler

BM Kadın Birimi, kadınlara yönelik siber şiddete 'dur' diyecek 1 milyon kişi arıyor
BM Kadın Birimi, kadınlara yönelik siber şiddete 'dur' diyecek 1 milyon kişi arıyor
Kadına yönelik şiddette mücadele için toplandılar
Kadına yönelik şiddette mücadele için toplandılar
Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Son dakika haberi: Bakan Koca: "Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim" - HaberlerBakan Koca: "Bu dönemde benim vatandaşıma verdiğim bütün rakamların tamamının doğru olduğunun altını çizmek istiyorum." - HaberlerKADIKÖY'DE "KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ"NDE EYLEM - HaberlerDenizli'de kadınlar, kadına yönelik şiddetle mücadele için bir araya geldi - HaberlerKadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı - HaberlerSon Dakika | Bakan Koca: "(Kovid-19) Kaybettiğimiz hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler." - HaberlerSon dakika haber... Bakan Koca: "(Grip aşısı) Birkaç gün içerisinde daha da genişleteceğiz, 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik, muhtemelen 70, 65 ve bir hafta,... - HaberlerSon dakika haber! Şanlıurfa Öğretmenevi'nde çıkan yangın söndürüldü - HaberlerSon Dakika! MGK Bildirisi yayımlandı: Türk gemisine karşı baskında bulunan İrina Harekatı'na karşı gerekli adımlar atılacak - HaberlerSon Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi - HaberlerSon Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor - HaberlerSon Dakika: Sağlık Bakanlığı açık test politikasına geçti! Semptom göstermeyenler de günlük koronavirüs tablosunda yer alacak - Haberler
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Lütfi Elvan Hulusi Akar Osman Kavala Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Türk Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de kadınlar, kadına yönelik şiddetle mücadele için bir araya geldiler - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 20:44:45. #1.14#
title