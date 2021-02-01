Denizli'de kaçakçılık operasyonunda 7 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizli'de kaçakçılık operasyonunda 7 kişi yakalandı

01.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:39
Denizli'de kaçakçılık operasyonunda 7 kişi yakalandı

Denizli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 5 ayrı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıyan 3 sikke, 2 karot makinesi, 6 metal burgu, 6 metal boru, altın gümüş arama sistemi ile ilgili kullanım kılavuzu, 6 metal çubuk, kaçak 546 bin 400 makaron, 10 TAPDK bandrolü, 47 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Ele geçirilen sikkeler müze müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özcan Özel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Didem Kınalı Defne Samyeli
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Mehmet Topal Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de kaçakçılık operasyonunda 7 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 17:42:30. #1.16#
title