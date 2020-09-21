Denizli'de kaçakçılara darbe
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Denizli'de kaçakçılara darbe

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda çok sayıda kaçak sigara, cinsel ürün ve eşyaya el konuldu.

Denizli'de kaçakçılara darbe
21.09.2020 15:31 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:35

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda çok sayıda kaçak sigara, cinsel ürün ve eşyaya el konuldu. Kaçakçılık yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

İl genelinde tütün ve eşya kaçakçılığını önlemek isteyen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik 6 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, bin 229 adet cinsel içerikli ürün, 800 adet içi tütünle doldurulmuş dolma sigara, 23 adet kaçak eşya, 21 adet kaçak android cep telefonu ve 22 adet bandrole el konuldu.

Operasyonlarda kaçakçılık yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan 7 şahıs hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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