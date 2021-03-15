Denizli'de kaçakçılara 4 ayrı operasyon: 7 gözaltı

Denizli'de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Litrelerce kaçak alkol ve eşya ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri alkol, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 7 şüphelinin yanı sıra 181 litre kaçak alkol, 10 adet kaçak cep telefonu, 33 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 7 bin litre karışımlı akaryakıt ve 306 adet bandrol ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı