Denizli'de kaçakçılara 3 ayrı operasyon
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Denizli'de kaçakçılara 3 ayrı operasyon

08.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:51
Denizli'de kaçakçılara 3 ayrı operasyon

Denizli'de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Denizli'de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Litrelerce kaçak alkol ve eşya ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri alkol, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 4 şüphelinin yanı sıra 181 litre kaçak alkol, 960 adet kaçak sigara, 19 adet kaçak cep telefonu, 4 bin 320 adet dolma sigara ve 7 bin 800 makaron ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli'de kaçakçılara 3 ayrı operasyon
Denizli'de kaçakçılara 3 ayrı operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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