Denizli'de kaçakçılar polisten kaçamadı Denizli kent genelinde kaçakçılık suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Denizli kent genelinde kaçakçılık suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, kent genelinde kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs ile 2 yıl kesinleşmiş cezası bulunan başka bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA