Denizli'de kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen kişi evini yaktı
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Denizli'de kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen kişi evini yaktı

16.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:37
Denizli'de kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen kişi evini yaktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi, kaçak kullandığı elektriğin kesilmesi üzerine evini ateşe verdi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi, kaçak kullandığı elektriğin kesilmesi üzerine evini ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, Karaismailler Mahallesi'nde yaşayan M.D'ye ait tek katlı evin mutfak bölümünden çıkan dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

İfadesine başvurulan M.D'nin, kaçak elektrik kullandığı için görevlilerin elektriğini kestiğini, buna sinirlendiği için de evini ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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