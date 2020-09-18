Denizli'de kaçak kazı yaptığı iddia edilen 8 şüpheli yakalandı
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Denizli'de kaçak kazı yaptığı iddia edilen 8 şüpheli yakalandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, kaçak kazı yaptığı öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

Denizli'de kaçak kazı yaptığı iddia edilen 8 şüpheli yakalandı
18.09.2020 12:31 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:35

Denizli'nin Tavas ilçesinde, kaçak kazı yaptığı öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karahisar Mahallesi Velicesukuyusu mevkisindeki bir bağ evinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 5 parça eser müze müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Sebahatdin Zeyrek
Sebahatdin Zeyrek
AA Editörü
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