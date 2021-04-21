Denizli'de kaçak avladığı 8 kekliği görevlilere satmaya çalışan kişiye para cezası
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Denizli'de kaçak avladığı 8 kekliği görevlilere satmaya çalışan kişiye para cezası

Denizli'de kaçak avladığı 8 kekliği görevlilere satmaya çalışan kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaçak avladığı 8 kekliği satmaya çalışan kişiye 2 bin 70 lira ceza kesildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaçak avladığı 8 kekliği satmaya çalışan kişiye 2 bin 70 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Gözler Mahallesi'nde denetim yaptığı sırada bir kişinin kaçak avladığı keklikleri satmak için alıcı aradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Alıcı gibi davranan ekipler, M.A'nın elindeki 8 kekliği kafes içinde teslim aldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 2 bin 70 lira ceza yazıldı, keklikler doğaya salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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