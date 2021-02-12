Denizli'de kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Denizli'de, kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde bir iş yerinden kablo çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerden hırsızlık zanlılarının eşkali ve kullandıkları otomobil belirlenerek polis ekiplerine bildirildi.

Şüpheliler Mehmet D. (33) ile arkadaşı Vesile M. (22), olaydan 3 gün sonra polis ekiplerince alkollü araç kullandıkları iddiasıyla Deliktaş Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında 22 suç kaydı bulunan Mehmet D. tutuklandı. Hakkında 20 suç kaydı bulunan Vesile M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iş yerine gelen iki zanlının, kabloları bahçenin dışına attıktan sonra otomobille götürmeleri yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu