Denizli'de jandarmanın yaralı bulduğu angut kuşuna tedavi
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Denizli'de jandarmanın yaralı bulduğu angut kuşuna tedavi

Denizli'de jandarmanın yaralı bulduğu angut kuşuna tedavi
Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, kanadından yaralı olarak jandarma tarafından bulunan angut, korumaya alınırken, tedavisine başlandı.

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, kanadından yaralı olarak jandarma tarafından bulunan angut, korumaya alınırken, tedavisine başlandı.

Bozkurt'ta dün akşam devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarında uçamayan kuşu fark etti. Kanadından yaralı olduğu için uçamadığı belirlenen kuşun, angut olduğu belirlendi. Av tüfeğiyle vurulduğu sanılan kuş, İl Jandarma Komutanlığı'nın Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne teslim edildi. Kuş, daha sonra tedavi edilip, doğaya bırakılması için Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Denizli'de jandarmanın yaralı bulduğu angut kuşuna tedavi
Denizli'de jandarmanın yaralı bulduğu angut kuşuna tedavi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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