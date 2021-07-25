Jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
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Jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de emniyet ve jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denizli'de emniyet ve jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün sona erecek Kurban Bayramı tatilinin ardından kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimleri artırdı.

Ekiplerin helikopterle yaptığı uygulamada, trafik ihlalinde bulunan sürücüler, belli aralıklarla oluşturulan uygulama noktalarına bildirildi.

Denizli-Afyonkarahisar ve Denizli-Antalya kara yollarındaki yoğunluk kontrol edilirken, havadan trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 17 sürücüye ceza kesildi.

Çardak, Serinhisar ve Acıpayam, Pamukkale, Bozkurt ve Honaz ilçelerinde jandarma helikopteri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürü Mithat Tüzüner'in de katıldığı denetimlerde trafikte herhangi bir yoğunluk olmadığı görüldü.

Jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
Jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
Jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
Jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
Jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
Jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
Jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
Jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
Jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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