Denizli'de jandarma helikopterle trafik denetimi yaptı
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Denizli'de jandarma helikopterle trafik denetimi yaptı

22.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:45
Denizli'de jandarma helikopterle trafik denetimi yaptı

Denizli'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denizli'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Acıpayam ve Çameli kara yollarında denetim yaptı.

Helikopter desteği ile yapılan uygulamada çok sayıda araç denetlendi.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Levent Güldoğuş, helikopterden kural ihlali yapan sürücüleri karayolunda bulunan ekiplere anons ederek bildirdi.

Kurallara uymayan araç sürücülerine cezası kesildi.

Sürücülerin huzur ve güven içinde trafikte seyretmelerini sağlamak ve olabilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla havadan ve karadan aralıksız trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 10:48:27. #1.15#
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