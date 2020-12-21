Denizli'de jandarma hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
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Denizli'de jandarma hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

21.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:54
Denizli'de jandarma hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Denizli'de jandarma ekiplerince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı.

Denizli'de jandarma ekiplerince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, "Siz evinizde kalın onlar bize emanet" sloganı ile hafta sonları sokak hayvanlarının beslenmeleri için de mesai harcadı.

Jandarma tarafından temin edilen ekmek, kedi ve köpek maması gibi yiyeceklerin sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günlerinde jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan sokak hayvanlarına ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timlerinin sokak hayvanlarına yönelik yiyecek dağıtımının bundan sonraki süreçte de devam edecek." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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