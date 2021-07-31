Denizli'de izinsiz drone kullananlara 20 bin TL idari para cezası

Denizli Valiliği, Sivil İnsansız Hava Araçları ve Amatör Havacılık Faaliyetleri kapsamında alınan yeni kararı açıkladı.

Denizli Valiliği, Sivil İnsansız Hava Araçları ve Amatör Havacılık Faaliyetleri kapsamında alınan yeni kararı açıkladı. Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında izinsiz drone kullananlara bin TL ile 20 bin TL arasında idari para cezası yaptırımı uygulanacağı açıklandı.

Denizli Valiliği tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yayımlanan karar ise şöyle; "Sivil İnsansız Hava Araçları ve Amatör Havacılık Faaliyetleri kapsamında; hava araçlarının uyacağı usul ve esaslar, Denizli Valiliğinin 2019/01 sayılı genelgesiyle belirlenerek, resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Genelge kapsamında ilimiz genelinde uçuşa kısıtlanan alanlar belirlenmiş ve tüm İHA uçuşlarında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden izin alınması gerektiği belirtilmiştir. Genelgede belirtilen kurallara uymayanlara ve izinsiz uçuş yapanlara Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden, 1.000 TL ile 20 bin TL arasında idari para cezası yaptırımı uygulanmaktadır. İHA (İnsansız Hava Aracı) kullanan vatandaşlarımızın, mağdur olmamaları için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi 'www.iha.shgm.gov.tr' adresinden kayıt oluşturmaları ve uçuş yapmak için 'uçuş izin belgesini' almaları ve istenildiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Basın ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı