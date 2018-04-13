Denizli'de İtfaiyeyle İnek Kurtarma Operasyonları
Denizli'de itfaiye ekipleri zor durumda kalan inekleri kurtarmak için operasyon düzenledi.
Denizli'de itfaiye ekipleri zor durumda kalan inekleri kurtarmak için operasyon düzenledi.
Çameli ilçesinde su bölmesine sıkışan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yunuspınarı Mahallesi'nde, ahırdaki beton su bölümüne sıkışan ineğin sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Denizli Büşükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla ineği kurtardı. İnek, veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.
Foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı
Pamukkale ilçesinin Aşağışamlı Mahallesi'nde ise bir ineğin yaklaşık 1 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştüğü bilgisi üzerine itfaiye ekibi harekete geçti.
Ekipler, kepçeye bağladığı halatlarla ineği düştüğü çukurdan çıkartarak sahibine teslim etti.