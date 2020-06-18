Denizli'de itfaiye eri, kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
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Denizli'de itfaiye eri, kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir itfaiye eri, kafası konserve kutusuna sıkıştığı için nefessiz kalan kediyi kalp masajıyla kurtardı.

Denizli'de itfaiye eri, kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
18.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:10

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir itfaiye eri, kafası konserve kutusuna sıkıştığı için nefessiz kalan kediyi kalp masajıyla kurtardı.

Güroluk Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kökdemir, bahçelerinde baktıkları kedinin, başını teneke konserve kutusuna sıkıştırdığını fark etti. Kökdemir, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Buldan Şubesi ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen ekip, konserve kutusunu kesti. Bu sırada kedinin fenalaştığını gören itfaiye eri, hayvana kalp masajı yaptı. Kedi, yaklaşık 5 dakika süren masajla yaşama döndürüldü.

Kökdemir, kedisini kurtaran itfaiye personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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