Denizli'de iskeleden düşen işçi yaralandı

Pamukkale ilçesinde çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

15 Mayıs Mahallesi'nde onarım ve tadilat yapılan bir binada çalışan işçilerden Volkan P. (32) iskeleden düştü.

Yaralanan işçi, arkadaşları tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Volkan P'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis inşaatta inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu