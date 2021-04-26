Denizli'de iş yerlerinin camları kırılan berberler şikayetçi oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aynı mahallede iş yerlerinin camları kırılan üç berber, şikayetçi oldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aynı mahallede iş yerlerinin camları kırılan üç berber, şikayetçi oldu.

Sevindik Mahallesinde berber dükkanı işleten Özcan Kuyucu, Erkan Karakeçi ve Zafer Özçelik'e ait iş yerlerinin camları, atılan taşla kırıldı.

Camları kırılan iş yeri sahiplerinin durumu polise bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Erkan Karakeçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede iki esnaf arkadaşının da camlarının kırıldığını ifade ederek, "Yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Zararımızın karşılanmasını bekliyoruz. Komşumun ifadesine göre elektrikli bisikletle gelen iki kişi taşı atıp kaçmış. Sonra diğer arkadaşların camlarını kırmışlar." dedi.

Özcan Kuyucu da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerinin camının kırıldığını belirterek, "İçeri atılan taş lavabo ve mobilyaların da kırılmasına sebep olmuş. Zararım büyük. Suçlunun bulunmasını ve zararımın karşılanmasını istiyorum. Bunu niçin yaptıklarını merak ediyorum. İçerisi darmadağın ama bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü geçindirmemiz gereken çoluğumuz çocuğumuz var. Üstüne bir de bu kırılan cam geldiğinde gerçekten çok ağır bir durum. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bizi zor duruma soktu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu