İşyerinde bıçaklı saldırıya uğrayan berber ağır yaralandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde işyerinde çalıştığı sırada bıçaklı saldırıya uğrayan berber Nida Ergin (43) ağır yaralandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde işyerinde çalıştığı sırada bıçaklı saldırıya uğrayan berber Nida Ergin (43) ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sularında Sırakapılar Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Erkek kuaförü Nida Ergin (43) işyerinde çalıştığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ergin, sağlık ekiplerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin Ergin'i bıçakladıktan sonra "Kayınvalidene o tapuları vereceksin" şeklinde bağırdığı ve olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT