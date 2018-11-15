Denizli'de İş Yeri Yangını

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Korucuk Mahallesi'nde daha önce eğlence mekanı olarak kullanılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevlerin iş yerini sardığı yangın, 8 araç, 23 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Söndürülen ve soğutma çalışmaları yapılan yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.