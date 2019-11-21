Denizli'de iş makinelerinden akaryakıt çalan kişi tutuklandı
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Denizli'de iş makinelerinden akaryakıt çalan kişi tutuklandı

Denizli'nin Çal ilçesinde kurduğu düzenekle iş makinelerinden motorin çalan bir şahıs, tutuklandı.

21.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:42
Denizli'de iş makinelerinden akaryakıt çalan kişi tutuklandı

'nin ilçesinde kurduğu düzenekle iş makinelerinden motorin çalan bir şahıs, tutuklandı.

İl Komutanlığı ekipleri, Çal ilçesinde bazı vatandaşların iş makinelerinden akaryakıt çalındığı şikayetleri üzerine harekete geçti.

Hançalar Mahallesi'nde Gökhan G. (30) isimli kişinin bazı iş makinelerinin depolarından özel tasarladığı düzenekle akarkayıt çektiğini tespit eden jandarma ekipleri, Gökhan G'nin kullandığı 34 MKS 02 plakalı otomobili Akkent Mahallesi'nde durdurdu.

Gökhan G'yi gözaltına alan ekipler, aracın bagajında yaptıkları aramada 300 litre çalıntı akaryakıt ele geçirdi.

Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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