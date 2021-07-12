Denizli'de iş insanını kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de iş insanını kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli adliyede

Denizli'de iş insanını kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli adliyede
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil şirketi sahibi Ömer Aldırmaz'ı kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil şirketi sahibi Ömer Aldırmaz'ı kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gümüşçay Mahallesi'nde tekstil fabrikası bulunan Ömer Aldırmaz'ın (49) Çal ilçesindeki bir adreste zorla alıkoyulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Polisin yürüttüğü soruşturma sonucu Aldırmaz'ı iş görüşmesi bahanesiyle çağırdıkları, fidye amacıyla ellerini ve ayaklarını bağlayarak bir aracın bagajına kapattıkları ve bağ evine götürdükleri öne sürülen zanlılar C.Ş. (27), S.E. (38), A.T. (28) ve K.C.K (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Merkezefendi ilçesinde dün kayıp ihbarı yapılan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ömer Aldırmaz'ın minibüsü terk edilmiş halde bulunmuştu. Polisin Çal ilçesindeki bir bağ evine düzenlediği operasyonda Aldırmaz bulunmuş, yanındaki 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Polisleri bile şaşkına çeviren kalpazanlık yöntemi! Mum kullanarak sahte paraları gerçeğe yakın hale getirmişler
Polisleri bile şaşkına çeviren kalpazanlık yöntemi! Mum kullanarak sahte paraları gerçeğe yakın hale getirmişler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Sertab Erener
Spor Ali Koç Balotelli Salih Uçan Burak Elmas Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de iş insanını kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 15:49:18. #1.16#

title