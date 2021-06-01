İplik fabrikasında yangın çıktı
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İplik fabrikasında yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir iplik fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir iplik fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kocabaş Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar kara yolu kenarındaki iplik, ham kumaş ve tekstil imalatının yapıldığı fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 19 itfaiye aracı ile 38 personel müdahale ediyor. İtfaiye erleri pamuk dolu depoda alevleri söndürmek için çaba gösteriyor.

Öte yandan jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

İplik fabrikasında yangın çıktı
İplik fabrikasında yangın çıktı
İplik fabrikasında yangın çıktı
İplik fabrikasında yangın çıktı
İplik fabrikasında yangın çıktı
İplik fabrikasında yangın çıktı
İplik fabrikasında yangın çıktı
İplik fabrikasında yangın çıktı
İplik fabrikasında yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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