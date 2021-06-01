DENİZLİ'DE, İPLİK FABRİKASI YANGINI

Denizli'nin Honaz ilçesindeki iplik fabrikasında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Denizli'nin Honaz ilçesindeki iplik fabrikasında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Fabrikanın depo bölümünde büyük maddi hasar meydana gelirken, işyerleri yanan çalışanlar üzüntü yaşadı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı