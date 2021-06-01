DENİZLİ'DE, İPLİK FABRİKASI YANGINI
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DENİZLİ'DE, İPLİK FABRİKASI YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'nin Honaz ilçesindeki iplik fabrikasında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Denizli'nin Honaz ilçesindeki iplik fabrikasında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Fabrikanın depo bölümünde büyük maddi hasar meydana gelirken, işyerleri yanan çalışanlar üzüntü yaşadı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DENİZLİ'DE, İPLİK FABRİKASI YANGINI
DENİZLİ'DE, İPLİK FABRİKASI YANGINI
DENİZLİ'DE, İPLİK FABRİKASI YANGINI
DENİZLİ'DE, İPLİK FABRİKASI YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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