İneğin saldırdığı kişi yaralandı
28.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:41
Denizli'nin Buldan ilçesinde, ineğin boynuzla yaraladığı kişi tedavi altına alındı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde, ineğin boynuzla yaraladığı kişi tedavi altına alındı.
Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan H.O. dün, kendisine ait besihanede ineğin boynuz darbelerine maruz kaldı.
Başından yaralanan H.O, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Buldan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada ineğin saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek